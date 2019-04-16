Электронное управление: В двух громадах Луганщины начнут внедрять элементы системы. Новости

В Луганской области представители швейцарско-украинского проекта «Поддержка децентрализации в Украине» (DESPRO) встретились с чиновниками местной власти по вопросам сотрудничества и помощи, которая является чрезвычайно важной при внедрении реформы децентрализации в регионе. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации

Уточняется, что, начиная с июля 2017 года, Луганская область является партнером DESPRO на период Фазы IV проекта (2017-2020 лет). Между DESPRO и облгосадминистрацией подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

По словам международных партнеров, основное внимание в этом году будет уделяться Луганской и Донецкой областям. И если одним из компонентов деятельности DESPRO в фазе IV (2017-2020 лет) было улучшение системы водоснабжения в объединенных территориальных общинах Луганской области – Беловодской и Краснореченской, то теперь планируется в этих двух громадах займутся внедрением элементов электронного управления*.

* – Прим. Электронное управление, как правило, предполагает эффективный способ предоставления информации о деятельности органов государственной власти, оказание государственных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям государственной власти и государственным чиновникам, при котором личное взаимодействие между государством и заявителем минимизировано и максимально используются возможности, предоставляемые информационными технологиями, мобильными технологиями и сетью интернет.