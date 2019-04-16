Выдача российских паспортов жителям неподконтрольной части Донбасса: Песков отказался комментировать. Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на информацию российских СМИ о планах властей упростить выдачу российских паспортов украинцам, которые проживают на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает российское РИА «Новости».

По его словам, Кремль пока не собирается комментировать эту информацию. «Пока нет никаких комментариев на этот счет», – сказал Песков.

Он добавил, что повышенный интерес к этой теме приводит к тому, что в российских СМИ появляются периодически публикации о выдаче таких паспортов. Причем сообщалось, что документ полностью проработан и нуждается только в подписании.

В конце марта в эфире одного из центральных российских телеканалов военкор Семен Пегов со ссылкой на многочисленные источники заявил, что в апреле в «ДНР» и «ЛНР» планируют начать выдачу российских паспортов. Военкор уверял, что первая партия бланков российских паспортов уже прибыла в Донецк. «В первую очередь эти документы начнут получать представители госструктур, силовых структур. Потом уже пойдут пенсионеры. Ну, а затем – обычные граждане», – заверил он.