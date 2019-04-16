Новая украинская школа: Гриневич рассказала о первом годе реформы. Новости

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич сообщила базовые выводы о первом годе работы Новой украинской школы (НУШ). Так, дети больше хотят ходить в школу, имеют более развитые коммуникативные навыки, но учителя больше устают. Об этом сегодня, 16 апреля, министр рассказала журналистам, отвечая на вопрос о первом годе реформы в образовании, передает «Укринформ».

«Мы сделали мониторинговое исследование, из которого есть два базовых вывода. Первый: дети больше мотивированы ходить в школу, и они хотят ходить в школу. Дети имеют развитые коммуникативные навыки: учатся выражать свое мнение, работать в команде. Это те "мягкие" навыки, которых так не хватало, и школа их не формировала, а это очень важно для ребенка в первом классе для его адаптации в школе. Но учителя больше устают, потому что им приходится активно работать с детьми. Учитель здесь работает не только "сверху вниз", когда ты говоришь, а дети повторяют. Учитель должен слушать ребенка и дать ему возможность высказаться, но только таким образом можно воспитывать современных детей», – сказала Гриневич.

Также она подчеркнула, что в Украине реформа коснулась каждого первого класса, а учителя, которые в 2019 году примут первые классы, уже к ней готовы. «Все учителя, которые в сентябре 2019 года примут первые классы по программе и стандартам НУШ, прошли повышение своей квалификации. То есть они к этому уже готовы», – заявила министр.

По ее словам, в этом году на повышение квалификации учителей из госбюджета направлено 1 млрд 200 тысяч грн.

Напомним, в Донецкой области в 2018 году на подготовку тренеров, педагогов, повышение квалификации учителей по концепции «Новая украинская школа» было использовано 13 млн 126 тыс. грн.

Как сообщалось ранее, в Украине выделили 1,5 млрд грн новой субвенции местным бюджетам на улучшение качества образования.

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