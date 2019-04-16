«Служил» на блокпосту «ДНР»: Житель Дружковки 3 года проведет за решеткой. Новости

В Донецкой области суд вынес приговор экс-члену незаконного вооруженного формирования (НВФ) «ДНР» – 3 года тюрьмы. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, в ходе судебного процесса установлено, что 17-летний местный житель Дружковки 5 мая 2014 года, когда город находился под контролем НВФ, добровольно вступил в ряды НВФ, в составе которого нес «службу» на одном из блокпостов «ДНР». «В обязанности новобранца, "вооруженного" деревянной палкой, входило регулирование дорожного движения и незаконная проверка документов водителей и багажа автомобильного транспорта», – говорится в сообщении.

Указанные действия несовершеннолетнего квалифицированы по ч. 2 ст. 260 УК Украины как участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях.

«После выхода из рядов террористов юноша продолжил преступную деятельность и трижды попадал на скамью подсудимых, а именно: в марте 2017 года был осужден за грабеж, в ноябре того же года – за уклонение от отбывания наказания в виде общественных работ, а в ноябре 2018 года – за кражу, наказание за которую, а это – ограничение свободы сроком 1 год и 1 месяц, злоумышленником до настоящего времени не отбыто», – рассказали в прокуратуре.

«По четкой и принципиальной правовой позиции публичного обвинения, которое поддерживал в суде Дружковский отдел Краматорской местной прокуратуры, суд признал виновным и приговорил к реальной мере наказания 22-летнего мужчину, который, будучи в 2014 году несовершеннолетним, сотрудничал с террористической организацией "ДНР"», – добавили в прокуратуре.

Отмечается, что, учитывая вышесказанное, суд пришел к выводу об обоснованности доводов прокуратуры о вынесении обвиняемому окончательного приговора с реальным лишением свободы. «Следовательно, ближайшие 3 года своей жизни молодой человек проведет за решеткой», – подытожили в прокуратуре.