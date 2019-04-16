Спецразрешения на въезд в «Л-ДНР» получили почти 300 иностранцев и лиц без гражданства . Новости

По состоянию на первое апреля, количество иностранцев и лиц без гражданства, которым выданы специальные разрешения на въезд на временно неподконтрольную территорию Украины, достигает почти 300 человек. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили в Государственной миграционной службе (ГМС) Украины «УНН».

«Количество иностранцев и лиц без гражданства, которым выданы специальные разрешения на въезд на временно оккупированную территорию Украины - 278», – сообщили в ГМС.

При этом в миграционной службе отметили, что не ведут распределение по основаниям предоставления указанным лицам соответствующих разрешений.