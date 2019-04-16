Выбросил бюллетень в урну: Жителю Краматорска может грозить до 3 лет ограничения свободы . Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) 49-летнего местного жителя подозревают в нарушении избирательного законодательства. Во время голосования на выборах президента Украины мужчина вынес бюллетень за пределы участка и повредил его. За совершение правонарушения краматорчанину может грозить до 3 лет ограничения свободы. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«31 марта в Краматорский отдел полиции поступило сообщение о том, что во время проведения выборов местный житель уничтожил избирательный бюллетень», – говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, мужчина спрятал документ под куртку, вышел из помещения и выбросил испорченный бюллетень в урну. Однако, его действия были замечены.

Краматорчанину сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158-1 Уголовного кодекса Украины «Незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза».

Досудебное расследование продолжается. За совершение преступления мужчине грозит ограничение свободы на срок до 3 лет.