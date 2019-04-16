В Украине в парках и скверах собираются проводить биозахоронения. Новости

Комитет по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства рекомендует Верховной Раде Украины принять за основу с учетом предложений Комитета правительственный законопроект № 8248 относительно изменений в сфере захоронения, пишет «ЛІГА. Закон».

Напомним, законопроект был зарегистрирован в парламенте еще 5 апреля 2018 года и направлен на решение проблемы с недостатком мест для захоронения в связи с ограниченностью земельных ресурсов.

В частности, планируется развивать кремацию. Планируется создать «дома захоронения» для осуществления гражданами традиционных для Украины ритуалов и обрядов.

Также предложено осуществлять биозахоронение – захоронение тела с использованием биораскладываемых материалов в течение 5 лет. На таких местах захоронения не устанавливаются надмогильные сооружения, они обустраиваются информационной табличкой. Для мест биозахоронений предлагают отводить отделенные части земельных участков, расположенные на территории кладбища, парка, сквера, лесопарка, другой зеленой зоны.

Кроме того, предлагается ввести понятие «подзахоронение» – захоронение в существующее место для захоронения гроба с телом умершего или урны с прахом.

Такое подзахоронение допускается только по завершению кладбищенского периода по согласию пользователя (владельца) могилы и при условии соблюдения нормативных размеров места для захоронения. Если пользователя (владельца) такой могилы не выявят, подзахоронение планируют осуществлять по решению исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета населенного пункта. Подзахоронение урн с прахом предлагают осуществлять независимо от времени, которое прошло от предыдущего захоронения или подзахоронения.

Родственники смогут выбрать исполнителя похоронных услуг – ритуальную службу или других субъектов хозяйствования (из заключивших соответствующий договор с ритуальной службой). Органы местного самоуправления будут вести реестры представителей ритуальных услуг, которые осуществляют свою деятельность на соответствующей территории.

Устанавливается прямой запрет работникам правоохранительных органов, органов регистрации актов гражданского состояния, заведений здравоохранения сообщать представителям похоронных услуг адреса местожительства, телефоны родственников умершего или исполнителя волеизъявления умершего, которые стали им известны во время выполнения должностных или служебных обязанностей. За разглашение предусмотрена уголовная ответственность.

Кроме того, устанавливается административная ответственность за препятствие или недопуск ритуальной процессии (исполнителя волеизъявления умершего или лица, которое обязалось похоронить умершего), родственников или знакомых умершего, представителей ритуальных услуг) на место захоронения, – виновные заплатят штраф до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (2 400 грн). Такое деяние может также караться арестом сроком до 6 месяцев, или ограничением воли сроком до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. Использование с целью, не предусмотренной законодательством, самовольное использование кладбищенских и колумбарных сооружений, которые используются для церемонии захоронения и поминовения умерших, намогильных сооружений, склепов, урн с прахом, могил или совершение других действий с целью уничижения семейной или общественной памяти об умершем, продемонстрировать пренебрежительное отношение к месту захоронения и общественным, религиозным принципам и традициям в этой сфере, будут наказываться штрафом до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1 700 грн) или арестом сроком до четырех месяцев, или ограничением воли сроком до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.