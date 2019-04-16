На Донбассе задержали шесть подозреваемых в связях с НВФ, – ООС. Новости

На Донбассе за минувшие сутки, 15 апреля, правоохранители задержали 6 человек, подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях (НВФ). Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«За минувшие сутки представители Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил выявили и пресекли 889 административных правонарушений. Задержаны и доставлены в следственные органы шесть человек, подозреваемых в участии в составе вооруженных формирований Российской Федерации. Следственные действия продолжаются», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в районе проведения операции Объединенных сил правоохранителями раскрыто 34 преступления, 3 из которых связаны с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Были изъяты более 1,3 тыс. патронов различных калибров.

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