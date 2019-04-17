Ипотека под 5%: Общественница рассказала о новом проекте по приобретению жилья. Новости

В Украине проблема с жильем для переселенцев, участников боевых действий и молодых семей остается одной из самых насущных. Для ее решения был создан общественный проект «Ипотека под 5%». Об этом рассказала руководитель общественной организации ОО «Мой дом.UA» («Мій дім.UA») Юлия Дрюк-Ильяшенко.

По ее словам, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ поддержало эту инициативу, но пока это остается на уровне обсуждения.

«Общественность инициировала создание этого проекта, потому что, к сожалению, в [программе] Доступное жилье ипотека не заработала, только компенсация. Компенсация многих не устраивает, потому что своей половины нет, а мизерное финансирование от государства не дает этой программе полноценно делать свое дело. Поэтому и инициировали проект на средства доноров и благотворительных взносов», – сказала она.

«Если учитывать, что у нас в стране 24 млн граждан трудоспособного возраста, то для каждого из них сумма даже в 10 грн – это уже существенный старт для проекта в 240 млн. Просто не нужно быть равнодушными, нужно присоединиться и положить зернышко в землю», – продолжила Дрюк-Ильяшенко.

Общественница отметила, что важно, чтобы к программе ипотечного кредитования присоединились граждане Украины. «Международное сообщество вливает в Украину огромную помощь, миллиарды долларов, но этих денег не видим мы. А этот проект является открытым и показательным. Если мы присоединимся и будем действовать вместе, мы сможем доказать международному сообществу, что именно в такие проекты нужно вливать деньги, потому что это необходимо именно людям», – говорит она.

Так, согласно проекту, когда за счет благотворительных взносов будет накоплена минимальная сумма в размере 1 млн грн, ее можно будет перевести на счет Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству, поскольку они являются исполнителями этой программы.

«Будет очень прозрачная система балов. Есть базовая система – баллы, которые даются за детей, за службу в АТО, за то, что ты ВПЛ. Принять участие смогут все, но у кого-то по баллам очередь будет ближе. Есть еще один балл – это балл активности, который будет учитывать, что сделал этот человек для проекта, чтобы этот проект заработал», – пояснила Дрюк-Ильяшенко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по аудиоматериалам «Громадське радіо»

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