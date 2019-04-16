Жители Волновахи принесли в полицию ружья, гранаты и снаряды времен Второй мировой войны. Новости

В Волновахе (Донецкая обл.) местные жители добровольно сдали полицейским более 20 ружей, газовых пистолетов, 2 гранаты и снаряды времен Второй мировой войны. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

По информации правоохранителей, за 16 дней месячника добровольной сдачи оружия граждане принесли в полицию более 20 охотничьих гладкоствольных ружей, 2 газовых пистолета, 2 гранаты Ф-1, патроны различных калибров, холодное оружие и 3 снаряда времен Второй мировой войны.

Как отметили правоохранители, согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами», добровольная сдача огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и специальных средств, которые хранятся незаконно, освобождает от уголовной ответственности.

Также, в полиции напомнили, что месячник добровольной сдачи оружия продлится до 30 апреля 2019 года.