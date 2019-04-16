В Украине зафиксирован еще один летальный случай от гриппа . Новости

В течение недели, с 8 по 14 апреля текущего года гриппом и ОРВИ в Украине заболело 125 929 человек, 66,5% из которых – дети до 17 лет. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает Центр гражданского здоровья Министерства охраны здоровья.

По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых уменьшился на 2,3%, а среди детей до 17 лет – не изменился; в общем интенсивный показатель заболеваемости составил 327,1 на 100 тыс. населения, что на 36,9% меньше эпидемического порога по Украине.

Эпидемические пороги не превышены ни в одном регионе. В стране низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и региональное географическое распространение.

При этом сообщается, что за отчетную неделю зарегистрирован один летальный случай вследствие гриппа, что подтверждено методом ПЦР. С начала эпидемического сезона гриппа унес жизни 60 украинцев, в том числе 12 детей до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа.

По результатам лабораторного обследования методом ПЦР 57 образцов материалов в 7% получены положительные по гриппу результаты, в циркуляции абсолютно доминируют вирусы гриппа типа A.

В течение отчетной недели против гриппа не вакцинировано ни одного человека, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 161 539 человек.

Ранее сообщалось, что в Луганской области не превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом.