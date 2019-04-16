Субсидии деньгами: В комитете Рады одобрили рекомендации для Кабмина. Новости

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Субсидии деньгами: В комитете Рады одобрили рекомендации для Кабмина

16.04.19 23:33dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Комитет Верховной Рады по социальной политике, занятости и пенсионному обеспечению одобрил рекомендации Кабинету министров о предоставлении субсидий в денежной форме. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-служба парламента.

По результатам рассмотрения члены комитета пришли к соглашению о необходимости урегулирования следующих вопросов:

  • погашение задолженности, которая возникла в результате несвоевременного перечисления субвенции из госбюджета местным бюджетам на выполнение программ социальной защиты населения по предоставлению льгот и жилищных субсидий;
  • согласование сроков оплаты жилищных услуг со сроками перевода средств для выплаты субсидий наличными;
  • обеспечение мобильными телефонами пенсионеров для выполнения требований Положения о порядке назначения субсидий, утвержденного постановлением Кабмина от 21 октября 1995 года № 848;
  • предоставление Госпогранслужбой Украины сведений о пересечении госграницы лицами, претендующими на субсидии;
  • урегулирование проблем с применением методики распределения между гражданами объемов потребленных коммунальных услуг и тому подобное.

Напомним, что последние несколько лет с окончанием отопительного сезона начинается «сезон» пересчета субсидий. В этом году он будет иметь свои особенности.

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