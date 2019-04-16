На Донетчине дети из ДДСТ присоединились к созданию «Копилки добрых дел» (Видео). Новости

В Константиновке (Донецкая обл.) в детском доме семейного типа (ДДСТ) Мильченко воспитывают девятерых детей. Сейчас комнаты пусты. Почти все дети проходят оздоровительный курс в санатории. Дома остались Тарас и маленькая Люда.

В этот ДДСТ Тарас Кустов попал в двухлетнем возрасте. «Я ценю все то добро, что для меня делают родители. Я пытаюсь сделать это тоже», – поделился он.

Большинство времени Тарас посвящает игре на баяне. Любовь к музыке ему привили приемные родители. «Ребенок, который очень радует родителей, потому что он очень увлечен музыкой, серьезно занимается», – говорит мать-воспитатель Ольга Мильченко.

Творить добро – это настоящий вызов для нового поколения. Дети, которые были хоть ненадолго лишены родительского тепла, как никто, понимают, что такое забота. Поэтому эти дети стараются делать как можно больше добрых и полезных дел. «Уступить место, помочь, сделать что-то за другого и не просить ничего взамен», – делится Тарас.

Кроме помощи родителям, заботятся и о посторонних людях. Недавно Тарас организовал концерт в детском саду. «Все улыбались и смеялись, прошло это очень хорошо. Дети остались довольны. Это были незабываемые ощущения, когда ты делаешь добро и взамен получаешь тоже самое», – сказал Тарас Кустов.

На этом не остановились и решили присоединиться к проекту Фонда Рината Ахметова «Копилка добрых дел». Мильченко пишут собственный список. Пункты из их списка стали основой карты – игры для детей, которая приобщает к добрым делам. Придумали ее воспитанники ДДСТ из Киева и Донецкой области. «Эти дети, пожалуй, больше, чем кто-либо понимает ценность добра, важность тепла и заботы. Их простые идеи легли в основу Карты добрых дел. Теперь это путеводитель в мир добра и милосердия», – сообщила менеджер проектов Фонда Рината Ахметова Оксана Збитнева.

Получить напечатанную или электронную версию путеводителя можно, если принять участие в конкурсе. Его объявят на сайте и на странице в Facebook Фонда Рината Ахметова 19 апреля.

Источник: ТК «Донбасс»