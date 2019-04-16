Во сколько обойдется пасхальная корзина жителям Мариуполя (Видео). Новости

На рынках Мариуполя (Донецкая обл.) немалый выбор продуктов, которые традиционно кладут в пасхальную корзину – яйца, мясо, овощи и Пасха. Во сколько же в среднем будет стоить разговеться в праздник Воскресения Христова рассказали продавцы и горожане.

По словам жительницы Мариуполя Софии Немченко, пасху сама она не печет. По состоянию здоровья. А продуктов в пасхальную корзину кладет минимум, потому что слишком дорогие.

«Яички кладу, другой раз колбаски беру сухой, небольшую палочку. И больше ничего. Пасхи дорогие, надо будет купить парочку. Обойдутся по 40 грн одна, если не дороже. Это уже 100 грн. Ну и колбаса тоже дорогая», – делится женщина.

«От 14 грн до 26 грн. Есть 20 грн за десяток, есть 22 грн. Разная цена – разные яйца. Зависит от величины. По 14 грн за десяток – самые маленькие», – пояснила продавец Светлана Кузнецова.

Кроме того, на рынке домашнее сало по 100 грн за кг. Колбаса – еще дороже. За килограмм свинины в среднем придется отдать 135 грн. Торговцы предупреждают, что через неделю цены еще подскочат. «На 10-20 грн за кг. Не сильно и не на все мясо. На шашлычное, шеи, антрекоты», – рассказал продавец мяса Игорь Белейчик.

В праздничную корзину традиционно кладут и свежие весенние овощи. Что касается цен, то продавцы утверждают, что некоторые овощи подешевеют, а некоторые наоборот, вырастут в цене.

«Огурцы могут на пятерку подорожать, редис может опуститься в цене. Помидоры пока еще будут такие же по стоимости. Сейчас цена разная. Турция – 60 грн за кг. Наши – 80-85 грн за кг», – отметила продавец овощей Рита Кодак.

И какая Пасха без пасхального хлеба! Составляющие для теста хозяйкам советуют закупать уже сейчас. Пачка дрожжей – от 4 грн, литр молока – от 17 грн. Мука и сахар – в среднем 15 грн за кг. Ближе к празднику эти продукты подорожают.

«Гривен на 5 точно – перед Пасхой. Дрожжи, изюм, мука. Это зависит от компаний. Одни фирмы добавляют цену, другие нет», – уточнила продавец Лариса Балян.

Сколько будет стоить приобрести готовую паску, зависит от производителя. Каждый выбирает различные ингредиенты. Кроме качества, на цену повлияет и размер. Выпечка на любой вкус появится в продаже уже на следующей неделе.

Источник: ТК «Сигма»