Президента просят решить проблемы переселенцев . Новости

Президента Украины просят решить проблемы внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и активизировать борьбу с дискриминацией этой категории населения. Текст соответствующей петиции на сайте главы государства разместил переселенец из Донецка Михаил Шпак.

По словам автора, практически каждый день ВПЛ приходится встречаться с трудностями и дискриминацией, как определенной законом (проверки места проживания, предоставление дополнительных документов при получении административных услуг, более длительные сроки получения услуг и т.д.), так и дискриминацией при поиске работы, аренде жилья.

Переселенец отмечает, что у ВПЛ множество проблем, среди которых главные – отсутствие собственного жилья и нехватка денег. «Вышеупомянутые данные указывают на большую проблему в государстве... Большие средства иностранных государств, которые выделяются на помощь переселенцам, то идут на проведение собраний для обсуждения проблем без их решения, то на построение "гетто для переселенцев" (а потом там обнаруживают хищения средств), то на содержание МинВОТ (в котором работает переселенцев меньше 1% общего числа занятых)… Вопрос переселенцев нуждается во всестороннем изучении, обсуждении, а главное – решении», – говорится в тексте петиции.

Автор считает, что рычаги для решения имеются. И приводит в пример государственную программу «Доступное жилье», «которая помогает решить и проблему жилья, и недостатка денег, и интеграции ВПЛ в местные громады». Однако для решения нужна политическая воля, пишет автор в обращении.

«Для этого и обращаемся к вам, господин президент, чтобы вы увидели имеющуюся проблему и общественную необходимость ее решения. А после этого приложили усилия для активизации других институтов власти для ее решения», – подводит итог Михаил Шпак.

На момент подготовки материала, петиция, опубликованная 8 апреля, собрала 136 голосов из необходимых 25 тыс. До завершения сбора подписей осталось 83 дня.

Как отмечает автор, зарегистрироваться и поддержать петицию легко:

Как сообщалось ранее, в еще одной петиции президента Украины просят содействовать введению беспроцентного кредитования на приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц. Эта петиция по состоянию на сегодняшний день, 17 апреля, собрала более 1,7 тыс. голосов, сбор подписей продолжается.

В иной петиции президента Украины просят предоставить переселенцам социальное жилье, в еще одном обращении – отменить проверки ВПЛ и увеличить адресную помощь.

Кроме того, в одном из обращений к президенту главу государства просят расширить возможности программы «Доступное жилье», дополнив ее возможностью выкупа арендованного жилья.

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