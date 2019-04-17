Управдомы и штрафы: С 1 мая украинцы будут оплачивать коммуналку по новым правилам. Новости

Украинцы с 1 мая будут платить за коммунальные услуги по новым правилам. Так, уже принятый закон обязывает каждого должника платить пеню. Об этом сообщил харьковский адвокат Дмитрий Марцонь.

Новый закон «О жилищно-коммунальных услугах», который вступает в силу в Украине с 1 мая, предусматривает закрепление за многоквартирными домами управляющих, которые станут посредниками между жильцами и поставщиками услуг ЖКХ. «Начиная с 1 мая 2019 года, в нашем государстве появится возможность для жильцов выбирать себе управляющих. Хочу обратить внимание, что их еще критически не хватает, но такая возможность появится. Появится и реестр управляющих – он должен быть на сайте Минрегиона, где люди будут искать контакты этих новых специалистов – управдомов», – говорит эксперт.

По словам эксперта, управляющий будет посредником между совладельцами многоквартирного дома и всеми операторами по предоставлению тех или иных жилищно-коммунальных услуг. «Это услуги по отоплению, водоснабжению, электро- и газообеспечению, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, содержанию домов и придомовых территорий», – перечислил он.

Эксперт объяснил, что кандидатура на должность управдома будет утверждаться на общих сборах совладельцев дома.

Также, с мая придется платить за каждый использованный кубометр воды и Гкал тепла. Те, кто задерживает платежи, будут платить штраф. Потребители коммунальных услуг должны пускать проверяющих в свое жилье. А за долги услуги будут отключать. Например, если жильцы не оплатили квитанции, с 21 числа месяца им начнет начисляться долг. Исполнитель обязан отправить семье, которая не платит, письмо. В лучшем случае нарушителю грозят судебные тяжбы, в худшем – отключение от услуг. Если человек, который не оплатил услуги, не впускает проверяющего, это будет повод для отключения.

Все, что тратится в доме, будет оплачиваться жильцами. Платить придется за домовой счетчик. Если кубометры будут каким-то образом украдены, то за них заплатит весь дом. Более того, за долги будут насчитывать пеню.

При этом эксперт отмечает, что при ненадлежащем качестве услуг за них можно не платить или платить меньше.

Читайте также: