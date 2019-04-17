Несмотря на решение суда: Переселенцы рассказали, в каких городах идут проверки на дому. Новости

В Украине в большинстве областей переселенцев продолжают проверять на дому (верификация), при этом в отдельных городах такую процедуру не проводят. Об этом на основе личного опыта внутреннее перемещенные лица (ВПЛ) сообщают в соцсетях.

По факту не проводится верификация только госслужащих и тех, кто не получает пенсию, какие-либо социальные выплаты или адресную помощь ВПЛ.

Для остальных (т.е. для большинства) контроль продолжаются, несмотря на то, что еще 4 июля 2018 года Киевский апелляционный административный суд отменил нормативные акты Кабинета министров Украины, обязывающие проводить проверки ВПЛ на дому. Кабмин подал кассацию, однако 20 декабря 2018 года Верховный суд Украины ее не удовлетворил.

Проблема заключается в том, что сама процедура проверки на дому как бы отменена. Однако для произведения выплат не отменено наличие Акта обследования материально-бытовых условий ВПЛ. И каждое УТСЗН само определило, как оно будет оформлять этот документ. Поэтому в некоторых городах для этого сотрудники УТСЗН навещают переселенцев на дому, в других – по квартирам не ходят, акт составляется в помещении управления соцзащиты и переселенец просто его подписывает.

При этом встречаются случаи, когда сотрудники одного и того же управления соцзащиты к одним людям приходят с контролем, а других просто зовут в УТСЗН для составления акта. Например, переселенцы сообщают о таких фактах в Ирпене, Львове, Днепре. Они отмечают, что это зависит от ряда факторов:

если человек получает какую-либо социальную помощь от государства (адресное пособие переселенца, «декретные», «родовые», иные пособия), то чаще всего на дом с проверкой придут. В «свободных» от контроля городах могут не прийти к тем, кто получает пенсию, т.к. официально это не пособие, а законное имущественное право гражданина;

если переселенец первый раз встал на учет в населенном пункте, то его могут не проверять и осуществлять выплаты. Но через полгода при продлении статуса ВПЛ, его уже посетят проверяющие;

скорее всего, не придут в квартиру к тем, кто официально трудоустроен и предоставил справку с места работы в данном населенном пункте (логика – раз человек здесь работает, соответственно, он здесь и находится, т.е. смысл в проверке на дому отпадает).

По данным переселенцев, все-таки есть города, где сотрудники УТСЗН не приходят на дом. Здесь достаточно самому раз в полгода приходить в УТСЗН для контроля, где составят Акт обследования материально-бытовых условий ВПЛ и просто предложат человеку его подписать. Такая ситуация отмечается в следующих городах:

Харьков:

– Анна Т.: «Харьков. Немышлянский район. Последняя проверка была в январе 2019 года. Пришла [в УТСЗН], написала заявление, через 2 недели ровно позвонили и пригласили в УТСЗН подписать акт проверки. По месту регистрации они не ходят уже»;

– Валерий Б.: «К нам в Харькове сами не приходят, а просят прийти к ним»;

Одесса:

– Екатерина Р.: «Одесса – проверки отменены»;

Львов и область:

– Наталья Г.: «Львов – живу 4 года, домой ни разу не приходили, звонят, я прихожу, подписываю документы раз в полгода, всё))) Плюс в Ощадбанке сейчас каждые 3 месяца карту нужно провести через кассу внутри банка, любую операцию»;

– Маргарита Г.: «Львовская область. За три года никто не приходил»;

– Вика М.: «Не проверяли ни разу. Достаточно идентификации в Ощадбанке»;

– однако Наталья Ш. отмечает: «Львов – проверяют»;

Чернигов:

– Нина П.: «Ходим к ним, [в УТСЗН]».

Тем не менее в большинстве же городов и областях проверки на дому идут полным ходом:

Донецкая область:

– Анна Ш.: «Донецкая область. Только получила справку переселенца с ребенком, оформила адресную помощь и через три-четыре дня уже проверка была»;

– Ольга С.: «Донецкая область – проверяют»;

– Анна Л.: «Покровск, Донецкой области. Проверки не только не отменили, но и отменили 15 рабочих дней для проверки! Поэтому могут прийти и через месяц и больше! Я пенсионер, только сдала документы по Постановлению № 505, проверки не отменили!»;

– Елена Ш.: «Проверяют, Константиновка»;

– Ольга Г.: «Бахмут, проверяют»;

– Юлия М.: «Дружковка – проверяют. Подавали на два пособия, и дважды проверяли»;

– также проверки идут в Волновахе, в Марьинке;

Луганская область:

– Светлана Д.: «Луганская область, проверяют»;

– проверки идут в Беловодске и районе, в Сватово и районе;

Киев:

– Инна П.: «Киев. Проверяют»;

– Ольга К.: «Днепровский район и Дарницкий район проверки не отменили. И без этой проверки не начислят социалку»;

– Валентина: «В Днепровском районе после подачи заявления на выплаты идешь и записываешься на проверку»;

– Татьяна М.: «В Киеве, Днепровский район – проверяли на той неделе»;

– Анна Г.: «Киев. Деснянский район. Проверяют»;

– Наталья С.: «Киев. Святошинский р-н. Ждем проверку. Сказали, придут)))»;

– Елена Ч.: «Проверяют и отмечаются раз в полгода те ВПЛ (даже пенсионеры), кто получает адресную помощь»;

– Елена С.: «Киев. Проверяют. Еще и пособия лишили за опоздание. Пришлось долго и упорно восстанавливать»;

– Антонина Г.: «Проверяют, но предварительно нужно идти в совбес, отстоять чудовищную очередь, прежде чем попадешь в кабинет. Потом тебя проверяют – не знаешь, когда придут, никуда не можешь выйти. Вот так это происходит».

Харьковская область:

– Елена М.: «Харьковская обл., Харьковский район проверяют регулярно»;

Днепр и область:

– Наталья Д.: «Днепр. Проверяют»;

– Алика И.: «Днепр, Индустриальный район. Проверяют. Каждые полгода приходят». (При этом Екатерина Л. сообщает: «Днепр, Индустриальный район. [На дом] не приходили, но пригласили [в УТСЗН] расписаться»);

– Елена Р.: «Проверяют – Новомосковск, Днепропетровская обл.»;

Запорожье:

– Татьяна Б.: «Проверяют, Запорожье»;

– Лилия П. «Запорожье, проверяют каждые полгода»;

Полтавская область:

– Наталья Б.: «Проверяют, Кременчуг»;

Херсон:

– Нина Д.: «Проверяют, Херсон»;

Житомир:

– Анна Ш.: «Житомир тоже проверяют»;

Черкассы:

– Анастасия С.: «Отменили проверку при первом учете, то есть когда вы только подаетесь на ВПЛ. А каждые полгода все равно нужно будет подавать на получение адресной помощи, и вот тогда приходят "церберы" с расспросами».

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