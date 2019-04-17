Гранаты, гранатомет, авиационная ракета: В «ЛНР» нашли два мешка с боеприпасами. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области обнаружено 2 мешка с боеприпасами. Об этом сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

«14 апреля в 16:05 в спасательную службу Антрацитовского района поступило сообщение от представителей МВД о том, что на въезде в с. Дьяково возле Нагольчанского водохранилища местными жителями в овраге обнаружены два мешка с боеприпасами. Рядом находится труба Д-80, предположительно, хвостовая часть авиационной мины», – утверждают в «МЧС».

Там добавляют, что прибывшие на следующий день на место саперы выявили 8 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны и современного производства: 2 ручных оборонительных гранаты Ф-1, 1 ручной противотанковый гранатомет, 1 выстрел осколочной гранаты ВОГ-25, 2 ручных гранаты Дьяконова РГД-33, 1 неуправляемая авиационная ракета С-8, 1 ручная противотанковая граната РПГ-40. «Все они были взрывоопасны и представляли угрозу для населения. После идентификации боеприпасы вывезли в место санкционированного подрыва и обезвредили», – уверяют в «ЛНР».

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