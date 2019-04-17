Вы не прошли идентификацию: Переселенцы получают новые SMS от мошенников. Новости

В последнее время некоторые переселенцы начали получать SMS-сообщения с информацией, что они не прошли идентификацию, и в связи с этим карта будет заблокирована. Как оказалось, это распространенный вид мошенничества, в результате которого граждане рискуют лишиться сбережений на банковских картах. Своими историями и способами борьбы с мошенниками переселенцы поделились в Facebook-группе «Переселенцы Донбасса».

«У нас с мамой произошла очень неприятная ситуация. Телефонный "развод", старый как мир, СМС со "страшными" для ВПЛ словами – "Вы не прошли идентификацию, ваша карта будет заблокирована". Не нужно объяснять, что это означает для пенсионеров-переселенцев. Мама испугалась, позвонила на этот номер, там представились сотрудником службы безопасности банка, и бла, бла, бла», – рассказала переселенка из Донецка Елена Ч., которая сейчас проживает в Киеве.

Она констатировала, что в их случае «всё обошлось, были приняты меры». «Но такие СМС могут и будут приходить нашим любимым старичками постоянно. Поэтому не ленитесь потратить в месяц минут 15 и постоянно проводите с ними ликбез на эту тему. Заставьте их заучить как Отче наш, что самое первое, что нужно сделать в этом случае – позвонить на "горячую линию" Ощадбанка», – подчеркнула Елена.

Аналогичные ситуации приводят и иные переселенцы, причем, в некоторых случаях мошенникам удалось «очистить» банковские карты.

«Такой "развод" был лично у меня, в результате чего мошенники сняли с пенсионной карточки Ощадбанка мои деньги. Когда обратилась на "горячую линию", деньги уже уплыли. Написала заявление в полицию и в главное управление Ощадбанка – бесполезно. Деньги не нашли, хотя по распечатке видно, куда они перешли. Ощадбанк не защищает наши сбережения и наши личные данные. К большому сожалению», – поделилась своей историей переселенка Елена Б., проживающая в Одессе.

Также переселенцы, столкнувшиеся с таким мошенничеством, делятся своим опытом реагирования на подобные SMS-сообщения.

«Нам тоже звонили. В прошлом году. Настоятельно требовали номер карточки. Говорили, что если не продиктуем номер, то карточка больше не сможет разблокироваться. И еще обратите внимание – с какого телефона вам звонят. У Ощадбанка тел. 0-8-002-10-800, остальные телефоны – это "развод"! Работники банка никогда не потребуют информацию о вашей карте. Если есть проблемы, не поленитесь, сходите в отделение банка. И когда приходят СМС, читайте их внимательно», – присоединилась к обсуждению Елена Б.

Маме Ольги Л. тоже пришло аналогичное SMS, и она тоже сначала поддалась панике. «Но потом позвонила на линию Ощадбанка, и успокоилась. Так людей можно и до инсульта довести», – отмечает переселенка из Донецка.

«Мне тоже приходила СМС, что карточки заблокированы. Нужно не звонить на их телефоны, а или идти в банк, или звонить на "горячую линию" банка! Пошла в Ощадбанк, показала СМС, сразу сказали, что это мошенники», – констатирует переселенка-пенсионерка Анна Л., проживающая в Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.).

А переселенка из Луганска Наталья К. такие SMS получает примерно каждые полгода. «Обратите внимание на то, что СМС приходит с одного номера, а перезвонить нужно на другой номер. Но оба эти номера никакого отношения у Ощадбанку не имеют. Я записываю эти номера на листочек, и тут же звоню в Ощадбанк и сообщаю о мошенничестве, сообщив банку эти два номера. Последняя СМС такого типа была уже с просьбой перейти на сайт. Ни в коем случае не переходите на такие сайты (!), это сайты-ловушки. Адреса этих сайтов очень похожи на адрес официального сайта Ощадбанка, но могут отличаться одной буквой, точкой, тире и т.п.», – предупреждает Наталья.

Такие SMS-сообщения приходят не только пенсионерам. «Мне тоже такое пришло, что сразу насторожило – что СМС пришло с одного номера, а звонить нужно на другой, и не указано было каким банком заблокирована карта. Когда позвонили на "горячую линию" Ощадбанка, там сказали, что это мошенники, и ни в коем случае не звонить на эти номера», – дополняет Ольга Т.

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