«Говорящее одеяло»: Супруги из Донецка придумали постельное белье, которое рассказывает детям сказки (Фото, видео). Статьи

Только представьте, одеяло или подушка рассказывают сказки вашему ребенку на русском, украинском и даже английском языках. Думаете, что это из области фантастики? А вот и нет! «Говорящее» постельное белье придумали Кирилл и Майя Проскурня. Они – счастливые родители 2-летней Полины и 4-летнего Федора. Собственно, благодаря детям, которые спать не ложатся без сказки, супругам пришла идея создания натурального детского постельного белья с функцией воспроизведения звука.

«Кайка» – значит «зайка»

Кирилл и Майя познакомились в Донецке в 2008 году, будучи студентами, на дебатном турнире. Майя тогда жила в Ясиноватой, а Кирилл учился в Харькове, хотя родом он из Феодосии. Любовь была настолько сильной, что через год они поженились. Еще спустя 3 года девушка стала дипломированным маркетологом, окончив Донецкий университет экономики и торговли им. Туган-Барановского, а Кирилл получил специальность физика в Харьковском университете им. Каразина. После чемпионата Европы по футболу, в сентябре 2012 года Майя и Кирилл уехали из Донецка.

«Киев – это был город, в котором мечтал жить мой супруг, ну и я была не против. Тут Кирилл продолжил заниматься тем, чем и в Донецке – сертификацией систем менеджмента и онлайн-образованием. Я же открыла студию живописи на Подоле, которую мы назвали "Майская мастерская". Тут на протяжении четырех лет царила атмосфера творчества и наши ученики разных возрастов и профессий писали картины, вдохновлялись. Замечательные киевские художники проводили занятия по графике и живописи, а я организовывала процесс работы студии», – рассказала Майя.

С появлением первого ребенка (сына Федора) она совмещала материнство с работой, а перед появлением уже Полины встал выбор – заниматься развитием студии или приостановить процесс, посвятив себя детям. «Был выбран второй вариант, но творчество из моей жизни не исчезло – по ночам я рисовала открытки. В этот период сформировался определенный стиль моих иллюстраций, и я понимала, что готова двигаться дальше», – продолжила она.

У каждой семьи есть свои традиции, и Проскурни – не исключение. Каждый вечер перед сном Майя и Кирилл рассказывают детям сказки. «Бывает так, что силы к концу дня на исходе и глаза закрываются от усталости, а Поля и Федя еще бодрствуют. И тут нам приходиться решать задачу под названием "Уложить детей спать". И обязательно сказка – раньше мы читали, позже стали сами придумывать. Главными героями становились любимые игрушки сына и дочки. Наши дети очень любят животных, эмоционально привязываются к мягким игрушкам и каждый вечер ждут сказку с их участием. Однажды, мы подумали: почему бы не перенести главных героев любимых сказок на постельное белье! А как было бы здорово, если бы эти герои могли сами говорить и укладывать детей спать. Так появилась идея создания детского "говорящего" постельного белья, которое, недолго думая, назвали "Кайка" – так наша дочка произносит слово "зайка". Решили в качестве названия нашей компании взять это милое слово», – объяснила собеседница.

Только смартфон и никакого волшебства

И Майя с Кириллом начали работу над воплощением задуманного в реальность. «Я днями и ночами рисовала иллюстрации, писала истории и сказки для тех животных, о которых этих сказок нигде не отыскать. Муж занимался техническим вопросом, благодаря которому слоники, верблюды, собачки и кошки могли говорить. Животные на нашем постельном белье говорят голосами профессиональных актеров, озвучивающих мультфильмы. На сегодняшний день записана одна сказка на английском языке, около 15-ти на украинском и русском», – отметила Майя.

Следующий этап – печать. Супруги очень переживали по этому поводу. «Напечатать иллюстрации – это одно дело, а вот будет ли считываться с ткани QR-код – в этом мы не были уверены. 25 декабря прошлого года привезли первый погонный метр ткани, напечатали. Получились яркие насыщенные рисунки. Первый комплект у нас на руках был в середине января. Все получилось. Мы были в восторге! Нам удалось совместить качество, стиль и современные технологии. Так появилось "говорящее" детское постельное белье KAJKA», – перечислила Проскурня.

Какова же технология? Все очень просто. Рядом с каждым из героев есть QR-код, который легко считать с помощью смартфона. При наведении камеры на код, воспроизводится сказка. У каждого пользователя есть доступ к библиотеке звуков, где можно прослушать все истории героев.

«Многие не могут понять принцип работы и пытаются найти провода. Но их нет! Рисунок и смартфон, подключенный к интернету, и сказка началась», – говорит Майя.

Почти каждая мама сейчас имеет гаджет – телефон или планшет с интернетом. Многие используют его в повседневной жизни с детьми. «Мы не за то, чтобы дети злоупотребляли мобильными устройствами, но мы за то, чтобы эти устройства приносили пользу. Во-первых, слушая сказку и визуализируя зверька, у деток развивается воображение. Все, что происходит, они представляют. Во-вторых, без помощи родителей, они не смогут "включить" сказку, следовательно, наш продукт не будет отвлекать от отдыха в отведенное для этого время, а 100% работать по назначению, как качественное и красивое постельное белье», – отметила собеседница.

В планах – выход на Amazon и Ebay

Майя уверяет, что после стирки подушка или одеяло все так же «разговаривают». Дети семьи Проскурня постоянно пользуются продукцией, и многочисленные стирки – не проблема для качественно пропечатанных на хлопке рисунков.

«Наша цель – помочь родителям пробудить в ребенке интерес засыпать в своей кровати. Нам удалось это сделать – теперь Федя и Поля не только спят сами, но и с радостью спешат в свои кроватки, когда приходит время отдыхать. Они любят рассматривать рисунки на своем одеяле, слушают сказки и визуализируют их, закрыв глаза, представляют, что персонажи оживают и общаются с ним, защищают их во сне», – отмечает Майя.

Поля и Федя первыми протестировали постельное белье и были в восторге. Поэтому родители решили расширить ассортимент – теперь шьют одеяла, пледы и подушки.

«Мы знаем о том, что "сказки должна рассказывать мама", потому что голос мамы – самый лучший. И мама – самая лучшая для ее деток. К сожалению, часто это становится причиной того, что детки не готовы спать без мамы. Поэтому, нам хочется помочь: наше постельное белье нравится малышам, им становится интересно в своих кроватках. А мама тем временем может отдохнуть», – поясняет разработчица.

Но и это еще не все. Постельное белье абсолютно безопасно для малышей. Столкнувшись с проблемой аллергии у детей, создатели KAJKA позаботились о том, чтобы в составе был 100% хлопок (сатин), а печать иллюстраций производится натуральными красками.

«За довольно короткий промежуток времени мы проделали огромный путь "от идеи – к производству". Мы очень гордимся, что данный продукт Made in Ukraine, аналога которому нет во всем мире. Презентация товаров от KAJKA состоялась в марте на столичном маркете "Всі.Свої". Мы никогда не видели столько удивленных лиц. Среди покупателей был даже мужчина из Вашингтона. Несмотря на то, что большинство сказок на русском языке, он купил комплект постельного белья для своей дочери. Она немного знает язык, так как мама девочки – наша соотечественница», – рассказала Майя Проскурня.

Ребята уже сотрудничают с маркетом Made in Ukraine, с недавних пор инновационный продукт можно приобрести на Rozetka и на Lamoda.ua, а также в интернет-магазине детских товаров Ipopokids. В планах – создать англоязычную линейку продуктов для реализации их на Amazon и Ebay.

Стоимость комплекта постельного белья составляет $99, подушка – $29, одеяло – $49, плед – $49.

Анна Курцановская, РПД «Донецкие новости»