Мирное лето – детям Донбасса: Фонд Рината Ахметова начинает прием заявок на новый сезон проекта. Новости

Фонд Рината Ахметова начинает прием заявок на новый сезон проекта «Мирное лето – детям Донбасса», который стартует уже в июне. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Богдану Зинченко из Горловки еще не исполнилось и семи лет, когда на Донбассе начался вооруженный конфликт.

«Были обстрелы, бабушка все время молилась. У нее был нервный тик и поседели волосы. Стреляли две ночи и один день. Я потом месяц отходил от этого», – эти воспоминания записали психологи детского оздоровительного лагеря, в который Богдан попал летом 2018 года в рамках программы «Мирное лето – детям Донбасса».

Когда ребенок приехал в лагерь, то был замкнутым и пугливым. Три недели спустя родные его не узнавали – глаза снова засияли, было видно, что мальчик смог забыть об ужасах, которые пришлось пережить.

Психологи Фонда Рината Ахметова, прошедшие обучение по курсу «Травма войны», с помощью различных методик выявляли у Богдана и других детей стрессовые точки и тяжелые воспоминания, обучили ребят справляться с паническими атаками и приёмам саморегуляции.

Проект «Мирное лето – детям Донбасса» был запущен в 2015 году, когда стало ясно, что проживающие бок о бок с вооруженными действиями дети нуждаются в психологической реабилитации. Огромный стресс, потрясения, ужасы не могли не оставить следа в ребячьих душах.

«Поработав с детьми из Луганской и Донецкой областей, пришли к выводу, что их нужно срочно избавлять от оков переживаний, иначе в будущем все аукнется в виде неврозов и психосоматических заболеваний. У многих детей Донбасса есть различные проблемы. Кто-то боится выходить из дома, кто-то пугается громких звуков, многие страдают от панических атак. Не случайно была разработана программа реабилитации, которая стала фундаментом проекта "Мирное лето – детям Донбасса"», – рассказала Марина Сорокина, психолог Фонда Рината Ахметова.

За время работы проекта «Мирное лето – детям Донбасса» отдых и оздоровление получили порядка 4 тыс. мальчиков и девочек.

«Курс психологической реабилитации – то, что отличает отдых по проекту "Мирное лето – детям Донбасса" от пребывания в традиционном детском лагере. Через специальные игры и арт-терапию ребята прорабатывают свои страхи и тревогу», – сказала директор по развитию проектов Фонда Татьяна Кухоцкая.

Фонд Рината Ахметова начинает прием заявок на новый сезон проекта, который стартует уже в июне.

В проекте «Мирное лето – детям Донбасса» могут принять участие школьники в возрасте 8–14 лет, проживающие в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, в том числе расположенных на линии соприкосновения и временно неподконтрольной территории Украины.

Приоритет отдается детям из многодетных, неполных семей, воспитанникам детских домов семейного типа.

Подать заявку можно по телефону Горячей линии Фонда 0-800-509-001.