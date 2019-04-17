В зоне ООС минометчики совершенствовали умения (Видео). Новости

Минометчики из состава Объединенных сил проходят регулярные тренировки. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Тренировки по слаживанию минометных подразделений в районе проведения ООС проводятся регулярно. Во время занятий минометчики совершенствуют индивидуальную подготовку и тренируются действовать в составе расчетов и батарей.

Для расчетов минометов 2Б9 «Василек» в ходе практических занятий важно отработать, довести до автоматизма каждую деталь. А именно – марш, развертывание боевых позиций, подготовку исходных данных для стрельбы, точность и интенсивность огня, перемещение на другие позиции после выполнения огневых задач. Уверенные действия, которые минометчики демонстрируют во время регулярных учений, свидетельствуют об их готовности противодействовать противнику в боевых условиях.

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