В «ДНР»: Житель Снежного хранил дома гранату. Новости

Житель неподконтрольного украинским властям Снежного (Донецкая обл.) хранил дома патроны и боевую гранату. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

Как утверждают в «ДНР», «правоохранители» получили информацию о том, что местный житель хранит у себя дома боеприпасы. «В ходе осмотра домовладения ранее не судимого 59-летнего горожанина стражи порядка обнаружили и изъяли одну гранату типа Ф-1 с запалом к ней и 55 патронов калибром 5,45 мм. Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр МВД для проведения специального исследования», – заявляют в «МВД».

Также там обещают привлечь фигуранта к «уголовной ответственности».

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