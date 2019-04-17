Ситуация в пунктах пропуска утром 17 апреля: Проезда ожидали 190 авто. Новости

Сегодня утром, 17 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 16 апреля линию разграничения через КПВВ пересекли 42,6 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 10260 человек и 1195 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 9525 человек и 1535 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 8320 человек и 1375 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 4050 человек и 885 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 10440 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 190 транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 20/40;
- КПВВ «Марьинка» – 0/60;
- КПВВ «Новотроицкое» – 0/30;
- КПВВ «Гнутово» – 20/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Новотроицкое»:
- Андрей: «2:16. Еленовка в Волноваху – общая до поворота».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
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