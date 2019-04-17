Ситуация в пунктах пропуска утром 17 апреля: Проезда ожидали 190 авто. Новости

Сегодня утром, 17 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 16 апреля линию разграничения через КПВВ пересекли 42,6 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10260 человек и 1195 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9525 человек и 1535 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8320 человек и 1375 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4050 человек и 885 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10440 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 190 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/60;

КПВВ «Новотроицкое» – 0/30;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое»:

Андрей: «2:16. Еленовка в Волноваху – общая до поворота».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.