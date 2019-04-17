Большинство переселенцев продолжают жить в арендованном жилье, – опрос. Новости

Большинство переселенцев из Донбасса продолжают жить в арендованном жилье. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с ВПЛ*, обнародованном Международной организацией по миграции в апреле 2019 года.

Согласно опросу, 49% переселенцев живут в арендованных квартирах, 10% – в арендованных домах, и 4% – в арендованных комнатах.

«Доля ВПЛ, проживающих с родственниками или принимающими семьями, составляла 14% и осталась почти неизменной по сравнению с двумя предыдущими раундами. 12% ВПЛ живут в собственном жилье. 4% продолжают проживать в общежитиях, и 3% – в Центрах коллективного проживания ВПЛ. 33% ВПЛ сообщили, что меняли квартиры по крайней мере один раз в нынешнем месте жительства. Высокая цена жилья была основной причиной переезда в другое помещение, о чем сообщили 57% ВПЛ, которые переехали», – говорится в отчете.

Кроме того, другими часто упоминаемыми причинами переезда среди переселенцев были плохие условия проживания (40%) и выселения, инициированные собственником жилья (21%).

Как сообщалось ранее, в конце 2018 года уровень занятости переселенцев из Донбасса остался неизменным в течение года и составил 44%, из которых самозанятых всего 2%. При этом более 51% ВПЛ оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или «вынуждены экономить даже на питании». Кроме того, 37% переселенцев считают отсутствие собственного жилья своей главной проблемой.

*Методология 12-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью. Объем выборки – 2403 домохозяйств ВПЛ, из которых около 42% были опрошены в ходе предыдущего раунда. Еще 4044 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью с октября по декабрь 2018 года, из них 774 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 3962 человека при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе, из них 1286 человек дали полное интервью, остальные – по короткому опроснику.

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