Сводка из зоны ООС за 16 апреля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 9 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Во время обстрелов 2-е украинских военных получили ранения. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции украинских войск:

из минометов калибрами 120 и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов – в районе Гнутово;

из минометов калибром 120 мм – вблизи Талаковки;

из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Марьинки;

из гранатометов различных систем – в районе Широкино;

из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Лебединского;

из стрелкового оружия – у Новотроицкого.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе хутора Вольный (Золотое-4);

из стрелкового оружия – вблизи Зайцево.

С начала текущих суток обстрелы позиций подразделений Объединенных сил не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «подразделения ВСУ за минувшие сутки 11 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 181 единица. Под огнем оказались поселок шахты "Трудовская" на западе Донецка; село Васильевка в окрестностях Ясиноватой; Докучаевск; села Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Октябрь (после переименования – Верхнешироковское, – ред.) и Саханка. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.