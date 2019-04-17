На Донетчине открыли первую в Украине социальную автошколу. Новости

Фонд Бориса Колесникова активно реализует в Донецкой области благотворительные программы в сфере среднего специального и профильного образования. Так, в Константиновке 16 апреля Борис Колесников открыл социальную автошколу для молодежи в возрасте от 17,5 до 23 лет. Молодые люди, проживающие в регионе, могут бесплатно окончить водительские курсы, изучить практику и теорию вождения транспортных средств, относящихся к следующим категориям: A, A1, B, С, С1, CE и D. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Бориса Колесникова.

«Это – первая в Украине школа с социальным уклоном. Наша цель – дать шанс молодежи разносторонне развиваться. Сейчас не самая простая ситуация на Донбассе, поэтому хочется помочь молодым людям сэкономить на обучении. В стране не такая высокая заработная плата, как хотелось бы. Если школьник или студент сэкономит 5-6 тысяч гривен, его родители будут только благодарны. Главное для нас, чтобы ребята стали квалифицированными водителями», – подчеркнул Борис Колесников.

Социальная автошкола получила новый автопарк (три новых брендированных легковых автомобиля Hyundai Accent, мотоцикл Forte и электроскутер SkyBike), оснащенные удобной современной мебелью учебные классы и мультимедийное оборудование, позволяющее оптимизировать обучение. Теоретические и практические занятия проводят опытные инструкторы и преподаватели.

Фото: пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

Водители, желающие обучаться вождению транспортным средством категории A, A1 и B, приступят к занятиям с 6 мая. Занятия на курсах в категориях С, С1, CE и D начнутся в сентябре. В настоящее время жители области могут в онлайне подать заявку на обучение в социальной автошколе. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке, обязательно указать категорию транспортного средства и отправить все необходимые документы.

Преподаватели школы говорят: возможность получить бесплатное профессиональное образование нашла широкий отклик у молодежи. «Мы ждем парней и девушек, заинтересованных в дополнительном техническом образовании и обучении навыкам вождения. Надеюсь, ребята смогут использовать предоставленный им шанс, приложат все силы и старания, будут внимательными и старательными учениками, а в будущем – грамотными водителями», – отметил директор автошколы Владимир Поплавский.

Молодые люди с энтузиазмом говорят о готовности приступить к занятиям.

«В Константиновке проходят несколько приятных событий и все благодаря Фонду: открыта социальная автошкола, даются бесплатные кулинарные мастер-классы в Школе поварского искусства. Благотворители дают нам шанс получить ценные профессиональные навыки. Наша задача – не лениться, использовать эту возможность. Уверен, новые знания очень пригодятся в жизни, и мы еще не раз скажем им спасибо», – рассказал будущий ученик автошколы Алексей Бутенко.

Напомним, за последние полгода в Донецком регионе усилиями Фонда Бориса Колесникова установлены шесть новых лифтов в многоэтажках Константиновки; начала работать Школа поварского искусства на базе Константиновского профессионального лицея с бесплатными занятиями; в школы и техникумы области передана современная техника и новейшее оборудование, позволяющее качественно улучшить процесс обучения.