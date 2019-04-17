На Луганщине украинские военные доставили помощь в психоневрологический интернат. Новости

В Луганской области украинские военные доставили гуманитарную помощь в Нижнянский психоневрологический интернат. Медицинское учреждение находится в «красной зоне», в 5 км от линии фронта. Несмотря на близость к линии огня здесь взялись обустраивать новое отделение, которое планируют открыть этим летом.

Как рассказала директор психоневрологического интерната Татьяна Асьмина, среди привезенной помощи – специальная мебель для постельнобольных. Количество пациентов здесь растет. «Снова появилась очередь. Много людей появилось переселенцев. Население стареющее, наложились переживания, разрыв семейных отношений. И на данный момент людей стало больше», – сообщила директор медучреждения.

«В этом учреждении очень больные люди. Более 150 человек здесь находятся под угрозой постоянных обстрелов российских наемников. До передовой здесь считанные километры, 5-6 километров, а может меньше. Сюда очень сложно добраться – плохие дороги, но мы помогаем», – отмечает боец ВСУ Борис Кутовой.

Украинские военные скоординировали медиков с волонтерами, которые взялись помочь. Мебель и медицинское оборудование направили в Нижнянский психоневрологический интернат из Франции. Деньги на них собирала, в частности, украинская диаспора.

«Начали к нам обращаться и говорить, что нужно оборудование именно больницам, потому что на востоке большие больницы остались в неподконтрольной зоне, а небольшие больницы нужно обеспечить. Французам не все равно. Много французов участвуют в этом и тех, у которых нет никаких связей с Украиной, но они услышали о войне, что нужно помочь, приходят и помогают», – рассказала волонтер Диана Дольс.

Как сообщалось ранее, с начала операции Объединенных сил (ООС) в рамках стратегической инициативы «Помощь Восток» в 28 медицинских и гериатрических учреждений, больниц, амбулаторий, учреждений для людей с инвалидностью Донецкой и Луганской областей передано медицинское оборудование и техника на сумму более 5,8 млн грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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