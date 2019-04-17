Хотел напугать: В «ДНР» мужчина убил оппонента. Новости

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) 64-летний ранее судимый местный житель совершил убийство. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ДНР».

Отмечается, что мужчина был задержан в Советском районе города. Он рассказал, что нанес смертельное ранение ножом знакомому в ходе ссоры, которая произошла во время совместного распития спиртных напитков в доме потерпевшего. «Я достал нож, хотел его испугать», – говорит задержанный.

В ходе конфликта он нанес оппоненту удар ножом в область сердца, от которого мужчина скончался на месте. Макеевчанин пытался скрыться, но был задержан. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

Читайте также: