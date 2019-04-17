Люди в «Л-ДНР» могут потерять украинское гражданство, – замминистра. Новости

В случае получения российских паспортов жителями неподконтрольных украинским властям частей Донетчины и Луганщины, они потеряют украинское гражданство. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак, передает «Обозреватель».

По его словам, списки этих людей будут публиковаться официальными ведомствами РФ. «Мы можем протестовать, а можем официально заявить, что, согласно нашему законодательству, наличие второго гражданства ведет к тому, что человек может потерять украинское гражданство. Списки тех, кто принял гражданство РФ, все равно станут известны, потому что должны быть опубликованы. Поэтому любой гражданин Украины, который примет гражданство РФ, почти автоматически теряет украинское», – сказал чиновник.

По мнению заместителя министра, Россия действительно может пойти на такой шаг, ведь российские паспорта имеют и жители непризнанных Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. В случае с «Л-ДНР» все может прийти к такому же сценарию. «Я думаю, что этот шаг может быть сделан для того, чтобы сказать, что там есть наши граждане, и мы их будем защищать. Возможно, это вариант эвакуации "своих", потому что если завтра будут заходить миротворцы, мы должны понимать, что значительное количество населения, которое там проживает, уедет в Россию, опасаясь преследования за те преступления, которые были совершены. И чтобы они имели хоть какой-то официальный статус, им выдадут эти паспорта», – сказал он.

Не исключает Гримчак и того варианта, что выдача российских паспортов может стать основанием для будущего введения войск РФ на неподконтрольный Донбасс. «Не исключен вариант, что они скажут, что там живут их граждане, они их будут защищать, и заведут туда свои войска открыто. Такой вариант также возможен. Российская армия до сих пор находится в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии», – заявил чиновник, добавив, что так РФ попытается «повторить ситуацию, которая уже неоднократно была отработана российскими властями».

Как сообщалось ранее, еще в феврале Главное управление разведки Министерства обороны Украины информировало, что в «Л-ДНР» руководство «республик» распространяет информацию о поэтапной замене «республиканских» паспортов на российские.

В конце марта в эфире одного из центральных российских телеканалов военкор Семен Пегов со ссылкой на многочисленные источники заявил, что в апреле в «ДНР» и «ЛНР» планируют начать выдачу российских паспортов. Военкор уверял, что первая партия бланков российских паспортов уже прибыла в Донецк. Данную информацию подтвердил и экс-командир батальона «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.

При этом в Российской Федерации не подтвердили информацию о массовой выдаче российских паспортов в «Л-ДНР».

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