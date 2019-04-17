Украинцев спросили об ожидаемых шагах от президента в первые 100 дней. Новости

В Украине 39% граждан считают, что новоизбранный президент должен в свои первые 100 дней нахождения у власти снизить коммунальные тарифы. Об этом говорится в опросе*, проведенном Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Другие ответы респондентов распределились следующим образом:

подать в парламент законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента – 35,5%;

начать / ускорить расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений – 32,4%;

начать переговоры с Россией – 23,3%;

снизить зарплату топ-чиновникам – 18,4%;

начать переговоры с ЕС и США по Донбассу и Крыму – 16,4%;

ускорить расследование преступлений против Майдана – 9,4%;

инициировать изменение системы парламентских выборов – отмена мажоритарных выборов и переход к пропорциональной системе с открытыми списками – 8%;

выставить на продажу помещения, машины и другие активы Государственного управления делами, которое занимается обеспечением президента – 5,5%;

инициировать перезапуск антикоррупционных органов (НАБУ, САП) – 5,2%;

арестовать российские активы в Украине – 4,6%;

внести в парламент законопроект о референдумах в Украине – 4,2%;

начать переговоры о вступлении в ЕС – 3,3%.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Голосование во втором туре состоится 21 апреля. Накануне кандидаты в президенты Украины проведут дебаты.

*Опрос был проведен с 9 по 14 апреля 2019 года. Методом личного интервью опрошено 2004 респондента, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым и неподконтрольной украинским властям части Донбасса) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% – для показателей близких к 25%, 2,0% – для показателей близких к 10%, 1,4% – для показателей близких к 5%.

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