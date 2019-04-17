Три года правительству: Гройсман рассказал о социальной защите военных. Новости

За три года работы правительства финансирование и социальная защита украинских военных были в приоритете. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 апреля, в ходе заседания Кабинета министров Украины рассказал премьер-министр Владимир Гройсман.

«Мы в 1,6 раз увеличили денежное обеспечение военнослужащих. Фактически сегодня не менее 9 тыс. грн [зарплата] работающих в обороне и безопасности, а что касается военнослужащих – это не менее 10 тыс. грн минимальная заработная плата», – сказал он.

По его словам, за три года удалось обеспечить жильем почти 5,7 тыс. украинских военных. «Мы начали строить новые общежития, создавать новую социальную инфраструктуру для наших военнослужащих. В том числе речь идет и о нацгвардейцах, и о ГСЧС», – продолжил Гройсман.

Премьер-министр отметил, что в 2016 году зарплата у рядовых сотрудников ГСЧС была около 3,2 тыс. грн. «Сегодня в ГСЧС менее 9 тыс. грн не получает ни один работник», – заявил он.

Глава правительства добавил, что в 2018 году была начата программа по обеспечению жильем полицейских и работников МВД Украины на условиях лизинга, на что выделили 1,6 млрд грн. «Мы выдали 130 тыс. земельных участков участникам АТО, что было предусмотрено украинским законодательством», – отметил Гройсман.