В зоне ООС разоблачили схему хищения топлива из воинской части (Фото). Новости

В зоне проведения операции Объединенных сил разоблачена преступная схема хищения и реализации топлива из воинской части. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как рассказали в штабе, военной прокуратурой Луганского гарнизона из состава Объединенных сил совместно с представителями Национальной полиции Украины в районе проведения операции Объединенных сил задокументирована и прекращена преступная схема похищения военного имущества – топлива – должностными лицами одной из воинских частей. Досудебное расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 368 УК Украины проводится следователями территориального управления Государственного бюро расследований.

В частности, было установлено, что капитан, помощник начальника тыла одной из воинских частей, действуя в организованной группе с предпринимателями, с целью личного обогащения, разработали преступную схему, согласно которой капитан систематически и безосновательно списывал топливо с учета воинской части.

Полученные излишки горючего капитан и гражданские лица вывозили из охраняемой территории военной части с помощью гражданских грузовых автомобилей. В дальнейшем военное горючее гражданские лица завозили в гаражный бокс стоянки в городе Северодонецк, где организовали точку продажи топлива потребителям.

Предварительно установлено, что в период с декабря 2018 года по апрель 2019 соучастниками было похищено и реализовано военное топливо объемом более 70 тонн на общую сумму более 1,5 млн грн.

16 апреля 2019 года, после похищения с территории воинской части топлива и завоза его к месту продажи, правоохранители задержали одного из исполнителей преступления. При проведении обысков обнаружено и изъято военное топливо общим объемом более 3-х тонн, емкости для похищения и хранения топлива, изготовленную кустарным способом заправочную колонку, черновые записи учета реализованного военного топлива.

Кроме того, 17 апреля после непосредственного распределения между участниками организованной группы средств, полученных от реализованного военного топлива, из которых капитаном было получено 40 тыс. грн, последний был задержан.

По результатам следственных действий будет решен вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении, избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения капитана от занимаемой должности. Следственные действия продолжаются.