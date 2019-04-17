Гройсман назвал уровень инфляции в 2019 году. Новости

В Украине темпы экономического развития за последние годы позволяют повышать минимальные зарплаты и снижать уровень инфляции, но этого недостаточно. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 апреля, в ходе заседания Кабинета министров Украины рассказал премьер-министр Владимир Гройсман.

«За этот период государственный долг по отношению к ВВП страны уменьшился с 79% до 60,9%. Это чрезвычайно хороший показатель с точки зрения того, что мы выходим из зоны риска, что наши долги становятся для нас посильными», – сказал он.

По его словам, политика правительства помогла обеспечить Национальному банку стабильный курс валют. «В 2018 году мы обеспечили менее 10% инфляции, а в 2019 году эта инфляция будет в районе 7,5%. Фактически это самый низкий показатель за последние 5 лет. Это говорит о том, что доходность украинских семей будет более стабильной, цены будут более сдержанными», – заявил Гройсман.

Премьер-министр напомнил, что с января 2017 года в Украине была увеличена минимальная заработная плата с 1450 грн до 3200 грн. «За три года в долларовом эквиваленте минимальная заработная плата выросла почти в три раза», – отмечает он.

«Средняя заработная плата в национальной валюте тоже выросла. В долларовом эквиваленте это уже 243 долл., была – 182 долл.», – сообщил глава правительства.

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