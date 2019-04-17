На Донетчине 18-летний парень сдал в полицию несколько сотен патронов. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) 18-летний парень сдал полиции более 300 патронов. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что боеприпасы парень нашел в заброшенном здании.

«В дежурную часть Славянского отдела полиции обратился местный житель 2001 года рождения, который добровольно сдал 335 патронов калибра 5,45 мм. Парень объяснил, что боеприпасы находились в нежилом здании, находящемся в районе Славкурорта», – рассказали в пресс-службе.

В полиции также напомнили, что при обнаружении оружия, боеприпасов, взрывчатки или просто подозрительных предметов, не нужно брать их в руки, переносить и хранить.

«Немедленно сообщайте о своей находке по телефону "102" и, по возможности, до прибытия правоохранителей не подпускайте других лиц к опасному участку», – отметили в пресс-службе.