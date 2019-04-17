Премьер-министр рассказал о достижениях правительства в пенсионной системе. Новости

В Украине пенсионная система станет более устойчивой благодаря автоматическому перерасчету пенсий. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 апреля, в ходе заседания Кабинета министров Украины заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Он напомнил, что первый автоматический перерасчет пенсий в Украине был проведен 1 марта 2019 года. «В среднем эта доплата была 591 грн, если учитывать одноразовые доплаты тем, кто получал минимальные пенсии. Мы дважды по решению правительства провели повышение пенсий для украинских военных пенсионеров – с 1 января 2018 года на 1,5 тыс. грн в среднем, и с 1 января 2019 года – на 763 грн», – сказал Гройсман.

«Минимальная пенсия пока выросла только на 20% в долларовом эквиваленте, в национальной валюте – немного больше. Средняя пенсия – на 60% в долларовом эквиваленте, и на 70% в национальной валюте», – заявил премьер-министр.

Как сообщалось ранее, с 1 марта 2019 года в Украине проводится автоматическая индексация пенсий. Формула повышения пенсий предусматривает пересчет с учетом инфляции и зарплат.

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