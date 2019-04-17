Очевидцы показали ДТП в Луганске (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как пишут очевидцы, авария произошла сегодня, 17 апреля. О пострадавших не сообщается, однако на месте ДТП работала «скорая».

Читайте также: