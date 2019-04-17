В зоне боевых действий на Донбассе определенное обострение ситуации, – Полторак. Новости

В районе боевых действий на Донбассе есть определенное обострение и переход противника на новую стратегию действий. Об этом, сегодня, 17 апреля, находясь с рабочей поездкой в воинских частях Львовского гарнизона, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

Как передает пресс-служба Министерства обороны Украины, по его словам, перед началом первого тура президентских выборов украинские военные обнаружили вблизи границы очередную батальонно-тактическую группу противника, которых сейчас 29. «Вместе с тем, мы контролируем ситуацию и отслеживаем подготовку и передвижение российских вооруженных сил. Конечно, мы готовимся к возможному адекватному вооруженному ответу, чтобы защитить нашу территорию и наших людей», – заявил Полторак.

«Сейчас враг перешел к тактике применения запрещенного вооружения, параллельно с привлечением диверсионно-разведывательных групп. То есть, во время минометного обстрела, особенно калибром 120 мм, одновременно действуют диверсионные группы, задача по разведке и уничтожению наших подразделений», – добавил министр обороны Украины.

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