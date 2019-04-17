Полиция переходит на усиленный режим несения службы накануне второго тура выборов. Новости

Накануне второго тура президентских выборов полиция переходит на усиленный режим несения службы. Правоохранители будут работать в усиленном режиме с 18 апреля. Об этом шла речь сегодня, 17 апреля, на видеоселекторном совещании под председательством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что в совещании приняли участие руководитель Национальной полиции Сергей Князев и председатель правления ВОО «Гражданская сеть ОПОРА» Ольга Айвазовская.

Сергей Яровой сообщил, что с 1 апреля по сегодняшний день полицейские зарегистрировали 976 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Чуть больше чем за две недели открыто 66 уголовных производств.

Всего же с начала проведения предвыборной кампании – с декабря 2018 года – в полицию поступило 8,8 тыс. сообщений о нарушениях. Открыто 378 уголовных производств и составлено 763 протокола.

«Каждое дело должно быть доведено до логического завершения – реагирование, направление в суды. Вся эта работа будет основой превенции на предстоящих выборах», – подчеркнул первый заместитель министра внутренних дел.

Сергей Яровой отметил необходимость надлежащей координации сил и средств, а также взаимодействия между всеми подразделениями Министерства внутренних дел во время проведения второго этапа голосования и избрания президента Украины.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев отметил, что полицейские должны учитывать проблемные моменты, которые возникали в ходе первого этапа голосования, и не допустить их.

«Каждый должен ответственно относиться к выполнению своих задач. Уже завтра переходим на усиленный режим несения службы. Хочу, чтобы все помнили, что взаимодействие с представителями общественной организации "ОПОРА" является одним из важнейших компонентов демократических выборов», – подчеркнул глава Нацполиции.

Ольга Айвазовская отметила, что и Министерство внутренних дел, и Национальная полиция провели колоссальную превентивную работу.

«Хочу всех поблагодарить еще и за то, что были делегировано надлежащее количество – даже больше, чем мы просили, – личного состава Нацполиции на обучение по реагированию на нарушения во время выборов. Будем продолжать эту практику», – сказала Айвазовская.

Всего к обеспечению правопорядка и безопасности во время второго тура выборов планируется привлечь почти 72,4 тыс. полицейских.

Как сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич, на охрану окружных и участковых избирательных комиссий будет задействовано чуть более 50 тыс. полицейских. К обеспечению правопорядка на улицах привлекут почти 11 тыс. правоохранителей. Остальные полицейских будут работать в составе следственно-оперативных групп, во взрывотехнических подразделениях и будут привлекаться в резерв.