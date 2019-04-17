В зоне ООС прекращена незаконная деятельность по заготовке металлолома (Фото). Новости

В районе проведения операции Объединенных сил прекращена незаконная деятельность по заготовке металлолома. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Спецподразделением налоговой милиции Государственной фискальной службы Украины, которое привлечено в состав Объединенных сил, проведена отработка субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих заготовку лома цветных и черных металлов. В частности, в Мариуполе (Донецкая обл.) установлена ​​площадка по заготовке и переработке лома цветных и черных металлов, на которой осуществлялась предпринимательская деятельность без соответствующих разрешительных документов. Кроме того, правонарушители незаконно использовали оборудование повышенной опасности, что в любое время могло привести к трагическим последствиям.

В результате проведенных мероприятий изъято 198 тонн лома черных и цветных металлов на сумму около 1,4 млн грн, металлоизделия на сумму 550 тыс. грн и спецтехника с газосварочным оборудованием на сумму около 770 тыс. грн.

Всего из незаконного оборота изъяты товарно-материальные ценности на сумму 2,7 млн грн. В отношении лица, осуществлявшего незаконную деятельность по заготовке металлолома, составлен административный протокол.

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