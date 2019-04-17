Порошенко примет участие в дискуссии на «Общественном». Новости

«Общественное телевидение» пригласило кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского на публичную дискуссию, которая состоится сегодня, 17 апреля, в 14:00. Однако отозвался на приглашение лишь действующий глава государства. Об этом сообщает пресс-служба Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

Сообщается, что глава государства проведет дискуссию с представителями внепартийной инициативы «Избирательный совет UA» и коалиции общественных организаций Реанимационного пакета реформ.

Отмечается, что в студию «Общественного» были приглашены оба кандидата в президенты.

«Дискуссия будет проводиться на основе следующих блоков вопросов, которые вытекают из конституционных полномочий президента Украины и волнуют избирателей:

стратегия политики Украины в сфере безопасности и обороны, видение ее реализации;

стратегия внешней политики Украины, задачи президента в ее реализации;

видение путей экономического развития Украины и искоренения экономических и институциональных предпосылок коррупции;

роль президента в конституционной модели власти и осуществления им своих полномочий;

гуманитарная политика: роль президента в укреплении национальной консолидации страны», – отметили в НОТУ.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Голосование во втором туре состоится 21 апреля. Накануне кандидаты в президенты Украины проведут дебаты.