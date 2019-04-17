Из России и «ДНР» было направлено в Украину несколько групп диверсантов, – глава СБУ. Новости

СБУ пресекла деятельность на территории Украины диверсионной разведывательной группы (ДРГ) спецслужб РФ, которая направлялась для политических убийств и ликвидации офицеров украинских спецслужб. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 апреля, в ходе брифинга в Киеве заявил глава Службы безопасности Василий Грицак.

По его словам, в составе ДРГ находилось 7 человек. «Все они задержаны и арестованы. Сегодня утром мы заканчивали очередной этап этой операции, и было задержано еще одно лицо, которое способствовало деятельности этой террористической группы на территории нашего государства», – сообщил Грицак.

«В целом с 2017 года на территории Украины из России и так называемой "ДНР" было направлено несколько автономно действующих диверсионно-террористических групп. Эти группы направлялись российской военной разведкой для совершения политических убийств, для ликвидации офицеров украинских спецслужб», – заявил глава СБУ.

Он проинформировал, что одна из таких ДРГ 27 июня 2017 года совершила теракт, в результате которого погиб генерал военной разведки Украины Максим Шаповал. «По аналогичному сценарию 4 апреля 2018 года во время попытки закладки взрывного устройства под автомобиль украинского военного разведчика (в Киеве, – прим. ред.) произошел самоподрыв. В результате этого самоподрыва исполнитель, он же – руководитель российской ДРГ получил тяжкие телесные повреждения», – отметил Грицак.

Глава СБУ добавил, что в процессе расследования двух терактов были собраны доказательства, указывающие на причастность к их организации, финансированию и осуществлению российских спецслужб. Исполнитель, подорвавшийся при попытке теракта, является гражданином России. Он сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице и арестован.