В третий раз с начала года: Энергетики восстановили энергоснабжение для жителей Зайцево. Новости

Во вторник, 16 апреля, в домах жителей части поселка Зайцево (Донецкая обл.) снова появился свет. Энергетики Торецкого РЭС ДТЭК Донецкие электросети за 1 день восстановили линию электропередач, которая была обесточена 3 апреля в результате боевых действий, сообщает пресс-служба ДТЭК.

«В результате обстрела 3 апреля была перебита линия электропередач 0,4 кВ, в результате чего было повреждено оборудование ТП 562. Согласование заявок на проведение аварийно-восстановительных работ было получено 16 апреля. Энергетики сразу же приступили к восстановительным работам», – рассказали в пресс-службе.

Это уже третье повреждение данной линии в результате обстрелов с начала года.

С начала боевых действий ДТЭК Донецкие электросети устранил повреждения и обесточивания в 1 039 населенных пунктов (нарастающим итогом), что вернуло свет в дома для 2 миллионов жителей. 1 673 раз устранялись повреждения и обесточивания на высоковольтных линиях; 1 507 раз – на подстанциях; более 13 000 раз – на трансформаторных подстанциях.