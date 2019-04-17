Установлен организатор убийств украинского разведчика и полковника СБУ в Мариуполе. Новости

СБУ установила организатора убийств представителя украинской разведки Максима Шаповала и полковника СБУ Александра Хараберюша, который погиб в Мариуполе в 2017 году. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 апреля, в ходе брифинга в Киеве заявил глава Службы безопасности Василий Грицак.

«Настоящим организатором этих убийств, в результате которых погибли и Александр Хараберюш, и Максим Шаповал, и должен был быть ликвидирован еще один офицер украинской разведки, является генерал-лейтенант ФСБ РФ Минаев Дмитрий Викторович – начальник департамента контрразведывательных операции ФСБ РФ, который родился 18 октября 1966 года», – сказал он.

«В дни подрыва автомобилей Хараберюша и Шаповала Минаев находился на Донбассе, по нашим данным – в так называемом "центре спецопераций МГБ ДНР"», – сообщил Грицак.

Как сообщалось ранее, СБУ пресекла деятельность на территории Украины диверсионной разведывательной группы спецслужб РФ, которая направлялась для политических убийств и ликвидации офицеров украинских спецслужб из России и «ДНР».

Напомним, что полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша, который погиб в Мариуполе, взорвала женщина-диверсант. Она была задержана в Одессе 31 октября 2017 года при попытке оформить биометрический паспорт. Позже Ильичевский районный суд Мариуполя (Донецкая обл.) приговорил ее к 12 годам лишения свободы. По словам главы СБУ Василия Грицака, «центром спецопераций МГБ ДНР», ответственного за теракт в Мариуполе, руководит Евдокимов Василий Викторович, 1973 года рождения, позывной – «Ленин».

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