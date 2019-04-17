Ситуация в пунктах пропуска днем 17 апреля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 17 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Иван: «13:16. Майорск, утром 40 машин, прошли за час. В Горловке пришлось постоять, прошли за 1 час 30 мин»;

Светлана: «13:41. Сейчас в Горловке мы. Сразу на проверку».

КПВВ «Марьинка»:

Елена: «11:02. На "Каргилле" света нет, все стоят»;

Виктория: «11:52. "Каргилл" в Курахово – обычная до блоков. Льгота чуть меньше»;

Виктория: «13:05. В Марьинке в сторону Донецка около 10 машин всего лишь, за свет еще не знаю, но вроде есть»;

Елена: «13:34. Свет на "Каргилле", вроде есть. Но стоят три часа без движения»;

«Администратор»: «13:37. "Каргилл" замер. Всем говорят, что света нет, но на блокпосту есть, вроде»;

«Администратор»: «14:07. "Каргилл" – от моста в Украину. Начали пропускать. Работают генераторы».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Администратор»: «13:18. В Еленовке основная в сторону Мариуполя – половина расстояния от блокпоста до поворота».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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