Военный прокурор рассказал о деталях задержания диверсантов из «ДНР». Новости

Чтобы установить и задержать участников диверсионно-разведывательной группы, направленной российскими спецслужбами из «ДНР», пришлось распространить информацию о смерти одного из исполнителей, который подорвался при попытке заложить взрывчатку под машину украинского разведчика в Киеве. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 апреля, в ходе брифинга в Киеве заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
«Это помогло нам оперативно задержать всех членов диверсионной группы и их пособников. Всего установлены, задержаны и уже арестованы 7 человек: двое граждан РФ, кадровые офицеры военной разведки РФ и 5 граждан Украины. Шестой гражданин Украины задержан сегодня утром», – сказал он.
По его словам, задержан гражданин Украины, который обеспечивал участников ДРГ документами для беспрепятственного и неоднократного посещения территории Украины, а также человек, отвечающий за транспортное обеспечение и ведение скрытого наблюдения ДРГ за целями. Кроме того, задержаны люди, которые отвечали за обеспечение ДРГ оружием и взрывчаткой, а также за несанкционированный доступ к базам данных правоохранительных органов.
«Также задержан человек, который организовывал и обеспечивал эвакуацию членов ДРГ», – отметил Матиос.
Главный военный прокурор подчеркнул, что в Украине из-за коррупции есть проблема с доступом к закрытой информации, благодаря которой диверсантам удалось отследить перемещение украинских разведчиков и правоохранителей.
Как сообщалось ранее, СБУ пресекла деятельность на территории Украины диверсионной разведывательной группы спецслужб РФ, которая направлялась для политических убийств и ликвидации офицеров украинских спецслужб из России и «ДНР». Глава СБУ Василий Грицак назвал главного организатора убийств представителя украинской разведки Максима Шаповала и полковника СБУ Александра Хараберюша, который погиб в Мариуполе в 2017 году.
Напомним, что полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша, который погиб в Мариуполе, взорвала женщина-диверсант. Она была задержана в Одессе 31 октября 2017 года при попытке оформить биометрический паспорт. Позже Ильичевский районный суд Мариуполя (Донецкая обл.) приговорил ее к 12 годам лишения свободы. По словам главы СБУ Василия Грицака, «центром спецопераций МГБ ДНР», ответственного за теракт в Мариуполе, руководит Евдокимов Василий Викторович, 1973 года рождения, позывной – «Ленин».
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