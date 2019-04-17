В «ЛНР» женщина отравилась грибами. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области пожилая женщина отравилась грибами. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

«17 апреля в 04:45 на линию 101 г. Свердловска (после переименования – Должанска, – ред.) поступило сообщение о том, что в Свердловскую горбольницу №1 доставлена 67-летняя женщина с диагнозом "отравление дикорастущими грибами"», – утверждают в «МЧС».

Там добавляют, что пенсионерка накануне собирала грибы в Провальской степи. Родственники приехали навестить женщину и обнаружили ее в полубессознательном состоянии, после чего самостоятельно доставили ее в больницу. В данный момент женщина находится в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии.