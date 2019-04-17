Ловушки аферистов: Двое жителей Бахмута потеряли 20 тыс. грн. Новости

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) местная жительница, попавшись на крючок аферистов, отдала за «спасение дочери от тюрьмы» 10 тыс. грн. В аналогичную «легенду» мошенников поверил другой житель Бахмута, перечислив аферистам также 10 тыс. грн. Сейчас полицейские устанавливают личности злоумышленников. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба Бахмутского отела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«В дежурную часть полиции Бахмута обратилась местная жительница, которая пожаловалась на то, что неизвестный завладел ее деньгами», – говорится в сообщении.

Выяснилось, что женщине позвонил незнакомец, представившись «следователем полиции» и сказал, что ее дочь сейчас находится в отделении за преступление. Чтобы «замять дело» и не открывать уголовное производство в отношении «правонарушительницы», незнакомец попросил перевести на его банковскую карточку 10 тыс. грн.

Растерянная женщина вместо того, чтобы позвонить дочери или в полицию, отправилась к ближайшему терминалу и перечислила указанную сумму. Через несколько часов дочь позвонила сама, и тогда стало понятно, что бахмутчанка попала в ловушку мошенников.

На такой же «крючок» попался и 45-летний мужчина. Ему так же позвонила псевдоследователь и сообщила, что его сын совершил ДТП и теперь за это может попасть в тюрьму. Чтобы не допустить этого – надо заплатить. Незнакомка назвала пострадавшему сумму «услуги» – 10 тыс. грн и подчеркнула, что отцу необходимо будет немедленно выполнить условия. Уже на обратном пути мужчина позвонил своему сыну, который с удивлением услышал от отца историю о своих «приключениях», и посоветовал немедленно обратиться в полицию.

По всем фактам открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» УК Украины, санкцией которой предусмотрено наказание до 3-х лет ограничения свободы.

Правоохранители в очередной раз предостерегают жителей от «телефонных» аферистов и отмечают, что подобные звонки о преступлениях с участием близких или родственников, которые просят денег – это обычные «мошеннические ловушки».

«Всегда проверяйте полученную информацию в соответствующих учреждениях и чаще общайтесь со своими пожилыми родителями или пожилыми соседями, расскажите о схемах афер, о незнакомцах, которых ни в коем случае нельзя пускать в свои дома. И обо всех подозрительных визитерах сразу сообщайте в полицию», – добавили правоохранители.

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