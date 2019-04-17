В «Л-ДНР» усилили административно-полицейский режим, – разведка. Новости

На неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей оккупационное командование усиливает административно-полицейский режим. Об этом сегодня, 17 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«При этом, под руководством российских инструкторов активизировано проведения тренировок подразделений "МГБ и МВД" по выполнению задач в случае введения т. н. "правового режима"», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, по данным Главного управления разведки Минобороны, сбор различных «подразделений республиканских силовых структур» для совместных тренировок и их размещение на территории специально оборудованных баз, приводит к многочисленным конфликтам среди личного состава.

«Так, 15 апреля с. г. в результате драки между представителями различных подразделений специального назначения "МГБ и МВД" более десяти человек получили ранения, трое госпитализированы. Одной из причин конфликтов стало привлечение к совместным тренировкам личного состава т. н. "правоохранительных органов" и лиц, призванных на военную службу, которые освободились в после отбывания наказания за совершение преступлений, в т. ч. за дезертирство», – отметили в Минобороны.