На Луганщине ситуация накануне второго тура выборов президента крайне напряженная, – Клименко. Новости

В Луганской области накануне второго тура выборов президента Украины, который состоится 21 апреля, наблюдается крайне напряженная ситуация. В связи с этим завтра, 18 апреля, полиция области переходит на усиленный вариант несения службы. Об этом сегодня, 17 апреля, на совещании по вопросам выполнения Закона Украины «О выборах президента Украины» сообщил заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко, передает пресс-служба ЛугОВГА.

«Ситуация накануне второго тура выборов президента Украины крайне напряженная. Тем более сложной она является на Донбассе, поэтому 18 апреля полиция области переходит на усиленный вариант несения службы», – заявил Клименко.

Также в мероприятии участвовали руководители правоохранительных структур области и местных органов власти.

Клименко добавил, что усилена и защита государственной границы, в том числе, и контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ).

«Во время совещания поручено создать надлежащие условия для несения службы полицейскими на избирательных участках, в частности, обеспечить, чтобы свободная смена полицейских могла отдохнуть в нормальных условиях», – подытожили в пресс-службе ЛугОВГА.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области полиция также, 18 апреля, накануне второго тура президентских выборов переходит на усиленный режим несения службы.

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